Superlega: Marotta, 'atto disperazione di 12 club, modello calcistico europeo non funziona'

Milano, 27 mag. – (Adnkronos) – "È un atto di disperazione di 12 club per un concetto di mancanza di sostenibilità. Questi club, che sono tra i più esposti a livello europeo, si sono resi conto che, soprattutto dopo la pandemia, l’indebitamento aumentava.

Quindi c’è stato questo atto, fatto con modalità non propriamente razionali e logiche, che ha lanciato un segnale. Oggi il modello calcistico italiano ed europeo non funziona: devono intervenire le istituzioni per creare un modello sostenibile". Così l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta nel corso del suo intervento a 'Lo sport che verrà', evento del Foglio Sportivo.