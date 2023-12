Superlega: Moggi, 'è un beneficio per il calcio mondiale, ingiusto monopolio Uefa'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Credo che la Superlega sia un beneficio per il calcio mondiale, non solo europeo. E poi non è giusto che l'Uefa abbia un monopolio, che possa fare e disfare, possa accantonare persone. Secondo me ce n'era bisogno, ci vuole qualcosa di nuovo che port...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – "Credo che la Superlega sia un beneficio per il calcio mondiale, non solo europeo. E poi non è giusto che l'Uefa abbia un monopolio, che possa fare e disfare, possa accantonare persone. Secondo me ce n'era bisogno, ci vuole qualcosa di nuovo che porti prima di tutto linfa ai club. Sono per la Superlega, insomma". Lo dice Luciano Moggi all'Adnkronos, commentando il pronunciamento della Corte europea sul tema.

Pronuncia che era "da aspettarsi anche perché le società di calcio ovviamente devono fare attività per avere più proventi e questo potrebbe essere un modo di liberalizzare un po' il mercato e soprattutto organizzare qualcosa che possa portare nuove sostanze economiche alle squadre di calcio: visti i bilanci per le società attuali è una cosa buona".

Quanto al rischio di fare un campionato d'élite, accantonando il merito, "bisogna vedere come lo organizzano. Adesso il concetto è diverso, non è quello di fare un club per ricchi, il concetto è di liberalizzare per cercare più emolumenti per tutte le società di calcio, poi se lo riescano a organizzare bene davvero è un altro discorso, questo al momento certamente non lo possiamo sapere, ma l'iniziativa è quella giusta. C'è chi dice che ha vinto la legge ma ha perso il pallone? Questo non lo so dire anche perché appunto bisogna vedere come lo organizzano. Però dal primo istante nel progetto c'è Florentino Perez, uno che sa tutto e lo ha dimostrato, è un Presidente che pensa. E che potrebbe fare il Presidente di tutto il calcio europeo".