Superlega: Reichart, 'sarà competizione aperta e meritocratica'

Madrid, 2 dic.

(Adnkronos) – La società A22 Sports Management, promotrice della Superlega, ha organizzato a Madrid un evento a cui avrebbe dovuto partecipare José Ángel Sánchez, direttore generale del Real Madrid, uno dei grandi promotori del progetto, ma alla fine non è stato presente per problemi personali. In tale contesto è stato analizzato il caso della Corte Superiore di Giustizia dell'Unione Europea su un possibile monopolio della Uefa nell'organizzazione dei tornei continentali per club. Il Ceo di A22, Bernd Reichart ha delineato alcune linee generali del progetto.

"Sarà una competizione aperta e meritocratica, qualunque club potrà arrivare in alto", ha detto il dirigente, qualificando uno degli aspetti più controversi del progetto, che puntava ad una competizione chiusa. "L'obiettivo è realizzare un torneo con le migliori partite ai massimi livelli", ha detto Reichart. "Dobbiamo essere in grado di offrire le migliori partite da settembre a giugno e non solo da marzo a maggio", ha detto in relazione all'attuale format della Champions League.

"La Uefa vive in una situazione molto confortevole, senza rischi d'impresa. Vivono del sudore dei club. È necessario proporre soluzioni. Dobbiamo poter lavorare liberamente. Chiedo ai tifosi di darci un'opportunità. I ​​tifosi non capiscono che in una finale di Champions League ci sono 20.000 biglietti per il Liverpool, 20.000 per il Real Madrid e 25.000 per la Uefa", ha aggiunto.

All'evento ha partecipato anche Clifford Chance, lo studio legale che difende gli interessi dei promotori della Superlega e la loro accusa di monopolio della Uefa.

Luis Alonso, avvocato dello studio, ha aggiornato lo stato del caso. "La Corte di giustizia europea non sta giudicando alcun aspetto della Superlega. Sta esaminando se la Uefa ha un monopolio ingiustificato. La sua decisione sarà definitiva e non può essere impugnata. Uefa e Fifa sono enti sanzionatori molto simili. Hanno agito allo stesso modo nel caso dell'Allianz Arena nel 2021 e dei Mondiali del 2022, minacciando sanzioni per chi avesse illuminato uno stadio con i colori Lgbt o avesse indossato una fascia arcobaleno", ha detto l'avvocato.