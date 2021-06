SuperLega, UEFA sospende procedimento contro Juve, Real Madrid e Barcellona

Colpo di scena nella vicenda della SuperLega. L'UEFA ha sospeso il procedimento nei confronti della tre squadre.

Nella vicenda della SuperLega potrebbe esserci un nuovo sviluppo. La UEFA ha sospeso, almeno fino a nuovo ordine il procedimento nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona che avevano aderito il progetto. A renderlo noto la stessa UEFA che in un comunicato ufficiale ha scritto: “A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al progetto della cosiddetta “Super League”, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso”.

SuperLega UEFA sospende procedimento, il verdetto del Ministero di Giustizia Svizzero

Stando a quanto appreso l’annuncio della UEFA è arrivato dopo che il Ministero della Giustizia svizzero aveva fatto notare come sia FIFA che UEFA non potessero esprimersi verso le tre squadre ovvero Juventus, Barcellona e Real Madrid attraverso misure punitive. Nella nota si legge come dalle autorirà svizzere sia stata fatta pervenire un’ordinanza giudiziaria emanata dal Tribunale commerciale di Madrid. L’oggetto di tale ordinanza proverebbe come ci sarebbe una violazione sulla libera concorrenza.

“La Uefa prende atto che la decisione di sospendere temporaneamente il procedimento è stata presa dall’Organo di Appello in seguito alla notifica formale fatta pervenire alla Uefa dalle autorità svizzere competenti il 2 giugno 2021 di un’ordinanza giudiziaria ex-parte ottenuta il 20 aprile 2021 dall’entità giuridica European Super League Company SL dal Tribunale Commerciale di Madrid n.

17″ – riporta la nota.

SuperLega UEFA sospende procedimento, la decisione finale

Ad ogni modo la UEFA, nello stesso comunicato ha fatto sapere come sia intenzione riprendere quanto prima il procedimento disciplinare nei confronti delle tre squadre: “La Uefa è consapevole della motivazione alla base della momentanea sospensione dei procedimenti disciplinari, ma resta fiduciosa e continuerà a difendere la sua posizione in tutte le giurisdizioni pertinenti (…) La Uefa prenderà tutte le misure necessarie in stretta conformità con le leggi nazionali e dell’UE affinché l’Organo di Appello Uefa sia in grado di riprendere il procedimento disciplinare il più presto possibile”

SuperLega UEFA sospende procedimento, la Juventus parteciperà alle prossime coppe

Cosa comporterà questo per le tre squadre? In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda la Juventus – osserva la Gazzetta dello Sport – potrebbe partecipare alle prossime coppe. Si tratta certamente di una decisione importante soprattutto in vista del prossimo inizio di Euro2020 ormai arrivato ai blocchi di partenza.