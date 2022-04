Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2022: l’elenco

L'elenco delle catene che terranno aperti/chiusi i supermercati a Pasqua e Pasquetta 2022 in tutta Italia.

Durante la domenica di Pasqua, che quest’anno cade il 17 aprile 2022, molti supermercati resteranno chiusi mentre alcuni faranno orario ridotto: vediamo quali sono quelli aperti e come sarà invece la situazione il giorno di Pasquetta.

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2022: Esselunga, Pam e Coop

Non sono molte le catene che hanno deciso di garantire l’apertura durante le festività, ma alcuni negozi e punti vendita alimentari hanno comunque optato per offrire un servizio ai clienti anche in base alle diverse necessità legate al territorio.

La catena Esselunga sarà per esempio chiusa il giorno di Pasqua mentre sarà aperta a Pasquetta dalle 8 alle 20. Stessa scelta adottata da Pam, che terrà chiusi i negozi la domenica (con alcune eccezioni come quella di Lignano, che aprirà dalle 9 alle 19) garantendo l’apertura il giorno successivo (anche in questo caso con eccezioni: a Campi Bisenzio e Livorno si chiuderà anche a Pasquetta).

Alcuni punti vendita faranno mezza giornata mentre altri resteranno aperti fino a sera.

Anche Coop terrà chiusi i suoi negozi il giorno di Pasqua, tranne i supermercati in Liguria e metà di quelli in Piemonte. Il giorno successivo la maggior parte sarà chiusa, fatta eccezione per la metà dei punti vendita in Lombardia che rimarrà aperta, tutti gli Ipercoop della Liguria (ma non i supermercati) e in Piemonte, dove saranno aperti 12 negozi su 66.

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2022: Carrefour, Conad e Lidl

Per quanto riguarda Carrefour, il giorno di Pasqua terrà chiusi i suoi punti vendita per aprirli il giorno successivo (tranne quello di Lissone). La maggior parte dei negozi farà orario completo e continuativo, ma alcuni faranno mezza giornata (soprattutto al nord Italia). Conad ha invece optato per non prendere decisioni a livello nazionale ma di lasciar scegliere le aperture ai singoli punti vendita mentre per Lidl la linea generale è la chiusura per la domenica di Pasqua e la libera scelta per Pasquetta.