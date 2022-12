Supermercati e centri commerciali aperti in Italia a Natale: tutto quello che...

Ecco cosa c'è da sapere sulle aperture dei punti vendita per questi giorni così intensi di shopping

Vi siete resi conto che vi siete dimenticati di fare un ultimo regalo di Natale? O forse vi manca quell’ingrediente fondamentale che svolterà il vostro cenone? Niente panico, perché in giro per l’Italia troverete molti punti vendita aperti anche a pochissime ore dal Santo Natale.

In generale sarà molto difficile, ma non impossibile, trovare punti vendita aperti il 25 dicembre, mentre sarà più facile reperire centri commerciali e supermercati attivi anche il 24, la Vigilia, e il 26, il giorno di Santo Stefano (magari con orari ridotti). Ecco dunque, in breve, tutto quello che c’è da sapere.

Supermercati in Italia aperti la Vigilia di Natale 2022

Ci sono molte catene di supermercati sparse per l’Italia che hanno deciso di rimanere aperte il 24 di dicembre per permettere ai loro clienti di effettuare gli ultimi acquisti prima del Cenone o del pranzo di Natale.

Fra questi troviamo Coop, Conad, Carrefour, Pam, Market e Sigma, anche se alcuni di questi rimarranno aperti solo la mattina o faranno comunque orario diverso dal solito (la Coop per esempio chiude alle 19). Discorso diverso invece per Esselunga, che ha deciso di concedere le ultime consegne di prodotti gastronomici fino alle ore 20 del 24 dicembre (con un’apertura anticipata dalle 7:30) ma anche per il Pam (aperto dalle 8 alle 20).

Lidl, infine, resterà aperto dalle 8 alle 20. Il record spetta a Conad, aperto la Vigilia fino alle 22.

Supermercati in Italia aperti il giorno di Natale 2022

Trovate supermercati dove fare la spesa il 25 dicembre sarà piuttosto complicato. Tra le catene aperte troviamo soltanto Conad, che resterà aperto però solo dalle 9 alle 13.

Saranno invece chiusi il giorno di Natale il Gigante, LIDL, Esselunga, Coop, Unes e Pam.

Supermercati in Italia aperti il giorno di Santo Stefano 2022

Molti dei punti vendita indicati sopra alzeranno le saracinesche nuovamente il 26 dicembre, ma anche in questo caso con orari diversi.

Se Conad, Coop, Carrefour Esselunga e LIDL resteranno chiusi, saranno invece aperti i super Gigante e Pam (questi ultimi saranno aperti dalle 9 alle 20).

Gli orari dei centri commerciali più grandi d’Italia per le feste

Per i regali dell’ultimo minuto ci sono ovviamente anche i centri commerciali, molti dei quali applicheranno un orario diverso dal solito durante i giorni “caldi” delle feste.

Il CC Campania per la vigilia di Natale sarà aperto dalle 10:00 alle 18:00, cosi come quello di Porta di Roma. Il Vulcano buono invece sarà aperto dalle 10:00 alle 23:00, mentre il Centro di Arese sarà aperto dalle 9 alle 19:30, con riapertura prevista per il 26 dicembre. Tutti i centri commerciali sopra citati resteranno chiusi il giorno di Natale.