Supervivientes, Valeria Marini sotto accusa: “La mia pipì è gocce di Chanel”

Valeria Marini è finita sotto accusa all'Isola dei Famosi per aver fatto i suoi bisogni nel posto sbagliato.

A Supervivientes Valeria Marini ha finito per litigare con gli altri naufraghi perché, per sbaglio, avrebbe fatto i suoi bisogno nel posto sbagliato.

Valeria Marini: la lite a Supervivientes

Durante la notte a Supervivientes Valeria Marini ha fatto per sbaglio la pipì proprio in una zona di passaggio antistante la zona “bagno” dei naufraghi.

Marta Lopez e Olga Moreno hanno ripreso la showgirl, che più tardi si è sfogata con Gianmarco Onestini, unico concorrente italiano oltre lei a Supervivientes. “Dormivo, non sapevo dove fossi e pensavo di aver fatto la pipì non vicino al bagno, ma lì, pensando ci stesse l’acqua. (…) A parte che la mia pipì è gocce di Chanel, per cui…”, ha detto la showgirl al fratello di Luca Onestini. Come se non bastasse la showgirl è finita nell’occhio del ciclone anche per aver usato “troppo shampoo” rispetto alla dose messa a disposizione dei naufraghi.

Dopo esser finita sotto accusa riuscirà a riconquistare la fiducia degli altri concorrenti?

Valeria Marini e Gianmarco Onestini

A Supervivientes sembra che sia scoccato un feeling speciale tra la showgirl e Gianmarco Onestini. Anche gli altri concorrenti hanno notato che la showgirl avrebbe fatto delle avances al modello, e in tanti si chiedono se tra i due sboccerà qualcosa. Intanto, durante la notte sull’isola, i due si sono scambiati il loro primo bacio.

Valeria Marini e l’ex fidanzato

Mentre Valeria Marini è impegnata con Supervivientes e sembra completamente attratta da Gianmarco Onestini, in Italia il suo ex fidanzato, Gianluigi Martino, ha apertamente criticato la showgirl. Secondo Gianluigi Martino la showgirl sarebbe fuori forma e non avrebbe alcuna possibilità di conquistare Gianmarco. Per il momento Valeria Marini non ha replicato a quanto affermato dall’ex fidanzato, ma è fuor di dubbio che probabilmente in futuro la showgirl non mancherà di rispondergli a tono. Lei e Gianluigi Martino in passato si sono già scontrati in diretta tv e in tanti si chiedono quali siano i motivi dei loro dissapori. Un anno fa la coppia sembrava essere più felice ed unita che mai e la stessa Valeria Marini aveva annunciato di aver trascorso insiema a lui la quarantena durante il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. I due si sono lasciati in maniera improvvisa ed inaspettata senza fornire spiegazioni.