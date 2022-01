Suppletive: Messina (Pd), 'D'Elia persona competente e determinata'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Complimenti a Cecilia D'Elia per la vittoria elettorale alle suppletive di Roma! Siederà in Parlamento una persona competente e determinata, impegnata da sempre sul fronte dei diritti e della giustizia sociale.Da deputata potrà continuare il lavoro a favore della libertà e dell'autonomia delle donne, portato avanti in questi anni anche come Portavoce Nazionale della Conferenza delle donne democratiche”.

Così, in una nota, la senatrice del Partito democratico Assuntela Messina, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, ha commentato la vittoria di Cecilia D'Elia alle elezioni suppletive del Collegio uninominale Roma 1.