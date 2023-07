Suppletive Monza: Avs, 'forze opposizione accolgano candidatura Cappato'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "L’annuncio della candidatura di Marco Cappato alle elezioni suppletive del collegio di Monza è una buona notizia. Marco è una figura importante e significativa nelle battaglie per i diritti civili e per la transizione ecologica. Per questo auspic...

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "L’annuncio della candidatura di Marco Cappato alle elezioni suppletive del collegio di Monza è una buona notizia. Marco è una figura importante e significativa nelle battaglie per i diritti civili e per la transizione ecologica. Per questo auspichiamo che la sua disponibilità possa essere raccolta da tutte le forze di opposizione. Noi per parte nostra lavoreremo in questa direzione, quella di una alleanza per i diritti, la democrazia e il clima". Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde, Eleonora Evi e Angelo Bonelli, e il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.