Suppletive Monza: Calenda, 'da Cappato campagna seria e su temi concreti'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "In Azione ci sono sensibilità molto diverse relativamente alle battaglie che Marco Cappato ha condotto. Io le condivido, ma ho grande rispetto per le posizioni diverse. Sui temi etici vi è sempre il dovere di rispettare le opinioni altrui. Ma la ragione per cui dovreste votare Marco è un’altra: ha condotto una campagna elettorale seria e appassionata sui temi concreti che riguardano la circoscrizione elettorale". Così Carlo Calenda su twitter.