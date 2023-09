Suppletive Monza: Cappato a Pd, 'facciamo ancora in tempo ad unire forze'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Pare che il Partito democratico non intenda essere rappresentato dalla mia storia e dalle mie battaglie. Saremmo invece ancora in tempo per unire le forze. La mobilitazione per portare comunque quelle battaglie in Parlamento con la mia candidatura prosegue. Grazie a...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Pare che il Partito democratico non intenda essere rappresentato dalla mia storia e dalle mie battaglie. Saremmo invece ancora in tempo per unire le forze. La mobilitazione per portare comunque quelle battaglie in Parlamento con la mia candidatura prosegue. Grazie a chi c'è e a chi ci sarà!". Lo scrive su X (ex Twitter) Marco Cappato, candidato alle suppletive di Monza con Azione, Europa Verde, Sinistra italiana e +Europa e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni.