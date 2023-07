Suppletive Monza: Cappato, 'grazie per ondata sostegno, mi candido 'per non contro''

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Ringrazio di cuore per l'ondata di sostegno, disponibilità e affetto. Grazie anche per qualche preziosa critica. Mi candido 'per, non 'contro'. Chi attende di essere 'organizzato' può intanto passare parola. Stiamo per met...

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – "Ringrazio di cuore per l'ondata di sostegno, disponibilità e affetto. Grazie anche per qualche preziosa critica. Mi candido 'per, non 'contro'. Chi attende di essere 'organizzato' può intanto passare parola. Stiamo per mettere assieme una bella squadra e c'è molto da fare". Lo scrive in un tweet Marco Cappato, ex europarlamentare e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, che proprio ieri ha annunciato di volersi candidare alle elezioni suppletive di Monza per il seggio rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi.