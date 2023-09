Suppletive Monza: Cappato, 'superata soglia firme, allucinante consentite solo cartacee'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Sono 450 le firme autenticate raccolte finora dal 'Comitato Con Cappato', che aveva fissato come obiettivo per la presentazione della candidatura alle suppletive del 22-23 ottobre il raggiungimento delle 350 adesioni richieste dalla legge. Oltre il 40% del...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Sono 450 le firme autenticate raccolte finora dal 'Comitato Con Cappato', che aveva fissato come obiettivo per la presentazione della candidatura alle suppletive del 22-23 ottobre il raggiungimento delle 350 adesioni richieste dalla legge. Oltre il 40% delle sottoscrizioni arriva dal Comune di Monza, mentre Seregno e Vimercate sono attorno al 12% ciascuno. Intanto salgono a 582 i volontari a supporto del Comitato, 82 aggiunti nel week end. Nel fine settimana Marco Cappato ha incontrato la cittadinanza presentando gli obiettivi della sua candidatura a oltre 2000 persone". Si legge in una nota.

"Consegneremo le firme domenica, ma -sottolinea Cappato- è allucinante che nel 2023 ancora si debbano raccogliere le firme solo su moduli cartacei. Ciò accade perché il Governo da due anni sta continuando ad impedire le sottoscrizioni attraverso firma digitale pur previste dalla legge. Venerdì 15 settembre, Giornata Mondiale della Democrazia, sarò a Roma alle 18 in Piazza Cavour (luogo simbolico, sede della Corte di Cassazione, dove vengono depositati i referendum popolari) per partecipare alla manifestazione contro Meloni e Nordio, per chiedere che pongano fine alla violazione della legalità e mettano a disposizione la piattaforma pubblica per le sottoscrizioni digitali. Se sarò eletto, mi continuerò a battere affinché lo Stato investa nella partecipazione democratica".