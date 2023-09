Suppletive Monza: Cateno De Luca, 'Galliani? Bravo manager ma flop in politica'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Sia chiaro, io amo Galliani: un bravo imprenditore, un bravo dirigente sportivo. Proprio per questo dico a Galliani: continua a fare il tuo lavoro che ti riesce bene. Cosa c’azzecchi tu con il Senato? Sei già stato senatore e sei stato un flop e assenteista, della tua attività politica c’è traccia solo a ‘Chi l’ha visto?’. Perché Galliani si vergogna di parlare della sua attività politica? Forse perché non ci sono riscontri evidenti del suo impegno da senatore per la Brianza". Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, candidato alle suppletive del prossimo 22 e 23 ottobre nel collegio senatoriale di Monza e Brianza.

Galliani "ha confezionato oltre il 50% di assenza in Parlamento, di cui il 42% perché in missione, cioè allo stadio. Inoltre ha ‘erroneamente’ sbagliato a votare ben 48 volte, andando contro l’orientamento del suo partito. Facciamo un accordo caro Adriano: tu continua a fare il manager sportivo – e ti sosterrò – che io faccio invece il manager della buona amministrazione anche per la Brianza. Non vorrei che una tua ipotetica elezione al Senato genererebbe ricadute negative sul Monza Calcio… visto che i più maliziosi dicono che potrebbe essere in vendita”, conclude.