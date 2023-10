Suppletive Monza: Pro Vita Famiglia e Family Day, 'Galliani ha firmato nostro manifesto'

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "Ringraziamo Adriano Galliani, candidato per il centrodestra alle elezioni suppletive per il Senato a Monza, per aver risposto all’appello dei cittadini sottoscrivendo il manifesto valoriale di Pro Vita & Famiglia e del Family Day per un suo impegno polit...

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – "Ringraziamo Adriano Galliani, candidato per il centrodestra alle elezioni suppletive per il Senato a Monza, per aver risposto all’appello dei cittadini sottoscrivendo il manifesto valoriale di Pro Vita & Famiglia e del Family Day per un suo impegno politico in difesa della vita, della famiglia e della libertà educativa". Così, in una nota, l'annuncio delle due associazioni che sosterranno la candidatura di Galliani alle prossime elezioni suppletive di Monza: "Un gesto -spiegano Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus e Massimo Gandolfini, presidente dell’Associazione Family Day- che dimostra attenzione e forte sensibilità nei confronti del mondo pro life e pro family, facendo di lui il candidato più adatto a contrastare la pericolosa candidatura del radicale Marco Cappato, noto per le sue battaglie a favore dell'eutanasia, della legalizzazione della droga – senza escludere la cocaina, come ha ultimamente affermato sui social – e in generale di tutte le peggiori pratiche contro la dignità della vita umana".

"Cittadini e famiglie che hanno a cuore il bene comune -proseguono i due rappresentanti – non vogliono tutto questo, ma la difesa e la valorizzazione della vita, dei bambini e della famiglia. Il nostro manifesto valoriale, sottoposto ai candidati come ad ogni appuntamento elettorale degli ultimi anni, si focalizza proprio su questo e impegna chi lo sottoscrive a tenere fede ai princìpi non negoziabili e a spendersi, durante il proprio mandato, in caso di elezione, per il bene comune, dei bambini, delle famiglie, dei giovani e degli anziani. Pensiamo infatti che in Parlamento sia fondamentale discutere sì sul fine vita, ma su come alleviare la sofferenza; sì sulle droghe, ma su come tutelare i giovani dalle dipendenze; sì sull’aborto e i diritti delle donne, ma su come sostenere e incentivare la maternità, la conciliazione tra famiglia e lavoro e come contrastare quella barbara pratica che è l’utero in affitto; sì sul gender nelle scuole, ma su come bloccarlo e quindi proteggere il diritto dei bambini a ricevere un’educazione che non metta in discussione la loro identità biologica".