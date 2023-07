Suppletive Monza: Ruffino (Az), 'merita sostegno candidatura di Cappato'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Combattente per i diritti civili e convinto sostenitore di una transizione ecologica senza le scorie dell’ideologia, Marco Cappato merita un sostegno convinto per la sua candidatura al Senato nel collegio di Monza. Spero che tutte le forze politiche di opposiz...

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Combattente per i diritti civili e convinto sostenitore di una transizione ecologica senza le scorie dell’ideologia, Marco Cappato merita un sostegno convinto per la sua candidatura al Senato nel collegio di Monza. Spero che tutte le forze politiche di opposizione, senza distinzione, si muovano in questa direzione". Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione.