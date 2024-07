Suspect CB si fa largo nella scena urban con l'Ep "ECO"

Milano, 12 lug. (askanews) – Si è fatto conoscere nella scena urban con un freestyle su tik tok intitolato “Giorgia Meloni” poi diventato “Giorgia”. E’ il titolo del primo singolo di Suspect CB, con Ernia: Il rapper classe 2003, al secolo Micheal Anno Obeng, esce con “ECO” l’Ep che sancisce il suo esordio ufficiale. Il rapper racconta così il senso del brano.

“La realtà è che il singolo in particolare non parla di Giorgia Meloni anche se la nomino più volte nel ritornello, il singolo vuole dire che ha prescindere dalla situazione politica io vivo a modo mio le cose che mi stanno attorno con le mie opinioni personali”.

Nelle nove tracce Suspect CB si distingue per un flow che lo avvicina alle sonorità della drill, in un’inedita commistione di sonorità hip hop ed elementi che provengono dalla black music, esplorata in tante sfaccettature e che nasce dall’esigenza di raccontare il suo mondo, le sue origini ghanesi con una adolescenza vissuta in provincia a Reggio Emilia. Il titolo Eco nasce così.

“Eco perchè la vedo come la risonanza dei pensieri quando uno è da solo e pensa a ciò che gli compete senza mettere in mezzo le emozioni e i pensieri degli altri. Quando penso all’Eco penso a me in montagna che rifletto su me stesso e su quello che voglo o non voglio fare”.

Prodotto da ExA, il disco ospita alcuni dei nomi più caldi del panorama, tra rapper noti e promesse come lui.