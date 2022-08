Suv contro parata dei nativi americani degli Usa: diversi feriti

Nel bel mezzo di un evento che si tiene dal 1922 un suv punta dritto contro una parata dei nativi americani e inizia a falciare le persone presenti

L’ombra del terrorismo di matrice suprematista o di una ebbra intolleranza etnica con un Suv che piomba contro la parata dei nativi americani degli Usa in New Mexico, ci sarebbero diversi feriti ma pare nessun morto, almeno a contare le prime notizie che trapelano.

Secondo quanto riferito dai media e dalla stessa polizia che ha dato alcune informazioni social immediate il grosso mezzo marrone si è lanciato a tutta velocità contro il corteo in marcia a Gallup nel Nex Mexico ed ha centrato diversi partecipanti ed alcuni poliziotti.

Suv contro parata dei nativi americani

Teatro del drammatico evento la parata annuale dei nativi americani in svolgimento a Gallup, nel Nuovo Messico, e che si tiene ormai dal 1922.

Il bilancio attuale sarebbe di diversi feriti, tra cui due agenti di polizia, ma senza alcun morto. Via twitter i dipartimento di Polizia ha comunicato l’arresto di diverse persone, tra cui il presunto conducente del mezzo. Ci sono video che hanno ripreso la scena: si vede un grosso Suv marrone che sfreccia lungo una strada principale della cittadina contromano rispetto alla direzione di marcia del corteo.

Bambini che fuggono e gente che urla

Nel video ci sono bambini che corrono e persone che urlando cercano di mettersi in salvo. Il suv poi sterza in una strada laterale e si arresta in un parcheggio prima di tentare di uscire di nuovo, colpendo un’auto della polizia. A quel punto gli agenti circondano il mezzo ed arrestano i due occupanti. Due le persone ammanettate sulla scena.