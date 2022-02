Suv sbanda e travolge operai in strada: lavoratore morto schiacciato contro un camion

A Rosignano Marittimo, un suv travolge degli operai che lavoravano in strada. Tra coloro che sono stati coinvolti nell'incidente c'è anche una vittima.

Una tragedia ha colpito oggi la Toscana. A Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, un suv si è schiantato contro un cantiere in strada creando danni a cose e persone. Al momento il bilancio è di una vittima.

In toscana un suv travolge degli operai mentre lavoravano in un cantiere

Era un’ordinaria mattinata di lavoro, quando oggi, 22 febbraio 2022, alle 11:00 circa, un suv ha travolto involontriamente un cantiere in zona Vada, a Rosignano Marittimo. Purtroppo gli operai non hanno potuto far nulla per fermare la vettura. Durante lo schianto ha perso la vita un operaio e due di essi sono stati traportati in pronto soccorso in gravi condizioni.

L’arrivo dei soccorsi

Sulla scena del tragico incidente sono giunti subito i soccorsi che hanno provato a rianimare, inutilmente, l’operaio che è deceduto.

Allertato anche l’elicottero medico. Il velivolo però è subito tornato alla base poichè dal cantiere avevano detto che non c’era più nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente ed i vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime indagini, sembra che la persona che stava conducendo il suv non sia sbandato a causa di una perdita di controllo della sua vettura, ma perchè avrebbe impattato con un’altra automobile.

Nell’incidente, la direzione del suv è stata deviata, conducendo il mezzo verso il cantiere.