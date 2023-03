Svaligiano 3 supermercati in 3 ore: arrestati

Ancora furti nella notte a Milano. Uno all’ora. Arrestati nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 febbraio due 18enni di cittadinanza marocchina, dopo essere stati sorpresi a rubare all’interno del Carrefour di via Vigilio Inama. Per i due sono scattate le manette, con l’accusa di furto aggravato.

L’inseguimento all’interno del supermercato

Allertati dall’allarme del supermercato, a bloccare i ladri intorno alle 4 del mattino sono stati gli agenti delle volanti. Arrivati tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato la saracinesca aperta e la porta forzata, scoprendo un momento i 18enni che si aggiravano tra le corsie. Dopo un breve inseguimento all’interno dei locali commerciali, i due sono stati bloccati dagli agenti, che li hanno trovati in possesso di 260 euro, rubati da una delle casse del supermercato.

Tre supermercati in tre ore

Uno schema premeditato. Durante le fasi dell’arresto, gli investigatori sono stati informati di altri due furti, avvenuti nelle ore appena precedenti – tra l’una e le quattro – nei supermercati dello stesso marchio in piazza Guardi e in via Sismondi. Dalle immagini di videosorveglianza, gli agenti hanno facilmente riconosciuto che i ladri erano stati anche negli altri due casi i due marocchini arrestati in via Vigilio Inama, sottoscrivendo così per loro l’accusa di furto aggravato.