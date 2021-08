Svaligiata la casa di Roberta Beta, la denuncia: “Grazie del regalo”

Roberta Beta ha postato sui social una foto del suo salone messo a soqquadro dai malviventi.

Roberta Beta, ex concorrente del primo Grande Fratello, ha svelato via social di aver subito un furto in casa sua.

Roberta Beta: il furto

Una spiacevole disavventura ha coinvolto Roberta Beta: la casa dell’ex gieffina è stata svaligiata dai ladri proprio nel giorno del suo compleanno.

“Tanti auguri a me e grazie del regalo! Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia! A casa avrebbe voluto esserci mio figlio ma io sono andato a prenderlo per portarlo al mare… lì si che sarebbe stato brutto! Perciò va tutto bene!”, ha scritto Roberta Beta mostrando ai fan il suo salone messo a soqquadro dai malviventi.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno manifestato all’ex volto tv la loro solidarietà per quanto accaduto: tra questi anche Manila Nazzaro, Salvo Veneziano, Carolina Marconi e Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del Grande Fratello).

Roberta Beta oggi

Classe 1965, Roberta Beta è una giornalista nota per aver preso parte alla prima edizione del Grande Fratello. Dopo aver condotto diversi show per il piccolo schermo nal 2016 ha presentato il suo primo programma radiofonico intitolato “Fattore Beta”, su Radio Incontro Donna.

Roberta Beta: la vita privata

In passato Roberta Beta è stata legata sentimentalmente a Marco Senise e a seguire a Maurizio Irti. Da Igor Napolitano, consulente finanziario con cui sarebbe stata insieme per quattro mesi, ha avuto un figlio, Filippo, nato a Roma nell’aprile del 2002.

Nel 2013 aveva intrapreso una liaison con un uomo che lei stessa aveva svelato l’avesse tradita. “Ho chiuso io e non è stato facile. La spinta me l’ha data la scoperta di un tradimento, perché per me il tradimento è una cosa inaccettabile, capace di farmi superare ogni dolore e la paura di restare sola.

È chiaro che dopo qualche giorno ho avuto dei ripensamenti. Lui mi mancava tanto, ho pensato che forse avevo esagerato, che avevo sbagliato io a controllare il suo telefono alla ricerca di prove…Pensa a che punto si può arrivare, nell’incolpare se stesse. Ora ho rimesso me stessa al centro”, aveva confessato Roberta Beta, che oggi sembra aver ritrovato la serenità (anche se non è noto se al suo fianco sia presente qualcuno di speciale).