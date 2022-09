Svalutation, arriva remix di Jean Christophe Moroni

Milano, 23 set. (askanews) – La canzone di Adriano Celentano ha fatto ballare intere generazioni e oggi è arrivato il remix firmato Moroni.

“E’ più che mai attuale, in questo periodo” – sottolinea Moroni, raggiunto a Montecarlo, dove vive – “abbiamo girato in una atmosfera total white che rappresenta il Paradiso.

Sulla scena, per i 7 vizi capitali, alcune bellissime del mondo dello star system; Flavia Vento, mia amica storica, che interpreta la rabbia, Mercedes Henger, Elena Morali, Elisa de Panicis, Mila Suarez, Nicole di Mario, Manuela Ferrera.

Il regista Charly Nesto è stato come sempre bravissimo, abbiamo coinvolto il Vespa Club di San Remo, con tante Vespa dei vari anni. Un altro simbolo dell’Italia, un Paese che amo, perché mi sento anche italiano. Oltre a Flavia Vento, ovviamente!”

Resta sempre la tua preferita vero?

“Certamente! Abbiamo avuto una storia tantissimi anni fa, siamo rimasti amici. Presto Celentano ha visto vedrà il video. Ho parlato con sua figlia Rosita, che ho rivisto dopo tanto tempo, non sapeva cantassi e mi farà sapere a brevissimo cosa pensa suo padre”.

Il video è uscito su tutte le piattaforme la prima settimana di settembre, attualmente e diffuso ovunque, youtube, le radio e anche a livello internazionale. Vorrei portarlo a Cannes con un cortometraggio per la sezione musicale”.

Moroni aveva conosciuto Celentano e la sua famiglia tanti anni fa aveva anche giocato a calcio con Celentano, che è un grande appassionato di questo gioco-ma i suoi ricordi del Molleggiato risalgono addirittura alla sua infanzia, quando suo padre, che era un cantante, ascolta a casa sempre Celentano.

“E’ un momento nel quale, citando il contenuto del brano, si vive più di armi che di pane, c’è la crisi, insomma siamo tornati indietro purtroppo.

Condivido con Celentano il valore della pace. I politici dovrebbero ascoltare e mettere in pratica con i fatti questi segnali e desideri di convivenza pacifica; tutti lo chiediamo a gran voce!”

Moroni al momento e in Corsica, dove è nato e poi in montagna a cercare ispirazione e a fare sport per restare in forma per il lancio di Svalutation; “ho un nuovo progetto in mente, riguarda sempre la musica e forse una grande sorpresa con un inedito sul palco di San Remo. Vedremo cosa accadrà. Mi piace parlare di amore, di moda, bellezza, glamour e eleganza classica e dolce vita; detesto la volgarità. Dobbiamo tornare alla classe e ai valori che sembrano andati persi nella nostra società.

Vengo dalla Corsica, ho origini italiane, come dice anche il mio cognome, resto un uomo semplice, è la cosa per me più importante”.