Dopo molte ipotesi a vuoto è stato finalmente svelato il motivo dell’abbandono di Francesca Cipriani del Gf Vip ed ha che fare con la sua salute

In queste ore è stato finalmente svelato il motivo reale dell’abbandono di Francesca Cipriani della casa del Gf Vip: l’ex Pupa lo ha svelato in alcune sue recenti dichiarazioni nel contesto delle quali ha anche parlato della sue “preferenza politiche” e dei suoi sogni nel cassetto, incluso un film magari campione di incassi.

Il motivo dell’abbandono di Francesca Cipriani è inaspettato e serio

Ad ogni modo la Cipriani è di nuovo al centro del mainstream per le sue rivelazioni sul motivo per cui la trasmissione condotta da Alfonso Signorini non ha più lei nel novero dei “vipponi”. Ha spiegato Francesca: “Beh si avrei abbandonato il gioco comunque perché io ho lasciato la casa del GF Vip per motivi di salute”.

Francesca Cipriani ed il motivo del suo abbandono: “Ho fatto il vaccino ed ho avuto cotroindicazioni”

Quali? L’ex concorrente lo ha spiegato: “Avevo fatto il vaccino e ho avuto delle controindicazioni. Io non ho rimpianti e non ho rimorsi, rifarei tutto e tutto quello che ho detto, l’ho detto perché l’ho pensato”. Poi la Cipriani l’ha buttata “in politica” rivelando le sue preferenze: “Politicamente sostengo molto Salvini e le sue idee le appoggio tutte. Come Presidente della Repubblica credo che Silvio Berlusconi sarebbe la persona che meriterebbe di più quella carica, è la persona ideale a ricoprire quel ruolo”.

L’abbandono di Francesca Cipriani, il motivo reale e il sogno: “Un film con Zalone”

E per il futuro? “Tante cose mi piacerebbe fare, anche un film con Checco Zalone, quello si che sarebbe il mio sogno, anche un piccolo ruolo all’interno di un film di Checco”. E in chiosa: “È simpaticissimo, è la comicità in persona, la comicità semplice che arriva dritta al pubblico. È difficile che io rida, ma lui mi fa ridere tantissimo”.