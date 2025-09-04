Sventato attentato a Viterbo: sicurezza durante la festa di Santa Rosa

La città di Viterbo, famosa per le sue tradizioni e celebrazioni, si è trovata al centro di un evento allarmante. Durante i festeggiamenti per la patrona, Santa Rosa, due uomini sono stati arrestati con armi da fuoco in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza. Gli arresti sono avvenuti in prossimità della basilica a loro dedicata, generando timori per un possibile attentato.

Dettagli sugli arresti e sull’indagine

L’operazione condotta dalle forze dell’ordine ha portato alla cattura di due cittadini di nazionalità turca, trovati in possesso di pistole e mitra. Le autorità stanno ora esaminando eventuali collegamenti con altre persone che potrebbero aver avuto contatti con i due malviventi. La polizia sta conducendo un’indagine approfondita per identificare ulteriori complici e per comprendere l’estensione del potenziale pericolo.

Implicazioni per la sicurezza pubblica

Il giorno in cui si svolge il trasporto della *Macchina di Santa Rosa* è uno dei più significativi per la comunità viterbese. La presenza di individui armati in un evento di tale importanza avrebbe potuto provocare panico e disordini. Pertanto, le autorità hanno attuato misure di sicurezza straordinarie, inclusa l’illuminazione di alcuni percorsi durante la sfilata, per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini.

Reazioni istituzionali e sicurezza rafforzata

Dopo l’arresto, i due uomini sono stati trasferiti presso la procura per essere interrogati. Diversi esponenti politici e funzionari hanno espresso la loro gratitudine verso le forze dell’ordine per il loro intervento tempestivo. Il ministro Pichetto Fratin ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalle autorità, evidenziando come la loro prontezza abbia garantito la sicurezza della celebrazione.

Un evento celebrato con cautela

La sindaca Chiara Frontini ha commentato che l’allerta antiterrorismo ha imposto di prendere decisioni difficili riguardo alla celebrazione, optando per un trasporto della *Macchina di Santa Rosa* con misure di sicurezza ampliate. Le autorità hanno riconosciuto che, nonostante le circostanze, era fondamentale permettere alla comunità di continuare a onorare la tradizione. Francesco Rocca e Giorgia Meloni hanno espresso il loro apprezzamento per la sicurezza garantita durante l’evento.

Prospettive future e indagini in corso

Le indagini continuano a ritmo serrato, mentre gli inquirenti non escludono la possibilità che gli arrestati possano avere legami con organizzazioni mafiose turche. A tal fine, i Nocs di Roma sono stati chiamati a collaborare per approfondire le indagini e monitorare eventuali minacce. Nel frattempo, è emersa la possibilità che i due uomini avessero una base operativa a Vetralla, il che aggiunge ulteriore complessità alla situazione.

È importante ricordare che nel sistema giuridico italiano vige il principio di *presunzione di innocenza*. Questo significa che i due arrestati non devono essere considerati colpevoli fino a una condanna definitiva, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 27 della Costituzione italiana. Le autorità continueranno a lavorare per garantire la sicurezza della città e dei suoi eventi, riflettendo sull’importanza di proteggere le tradizioni locali mentre si affrontano le sfide della sicurezza contemporanea.