Sventola la bandiera Nato, Finlandia ufficialmente nell'alleanza

Milano, 4 apr. (askanews) – La bandiera della Nato sventola di fianco a quella della Finlandia davanti al ministero degli Esteri di Helsinki, nel giorno in cui il Paese scandinavo è diventato ufficialmente un membro della alleanza atlantica.

“La NATO diventa più forte, la Finlandia diventa più sicura” ha commentato il segretario della Nato Jens Stoltenberg.

La Finlandia è diventata 31esimo membro con la procedura di ratifica più veloce di sempre, avviata dopo i nuovi venti di guerra in Europa con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Ancora in sospeso invece la richiesta della Svezia che, a differenza della Finlandia, non ha accettato l’accordo con la Turchia di Erdogan sull’estradizione di quelli che Ankara considera terroristi, ma fra cui, oltre a membri del Pkk, ci sono attivisti e oppositori del regime che non compaiono nelle liste dei terroristi per l’Europa.

Il rifiuto di Stoccolma di estradare decine di persone sospettate di un fallito attentato e di lottare per l’indipendenza curda ha fermato i negoziati anche se secondo Stolteneberg “anche la Svezia è molto vicina alla Nato”.