Orebro, 4 feb. (askanews) – È salito a almeno dieci il numero dei morti nella sparatoria avvenuta in una scuola della località svedese di Orebro: lo hanno reso noto fonti della polizia locale, che non ha ancora diffuso le identità delle vittime. “Quando siamo arrivati sul posto abbiamo subito visto che era in corso una sparatoria. Quello che sappiamo ora è che circa 10 persone sono morte e c’è un numero imprecisato di feriti” ha detto il capo della polizia Roberto Eid Forest.