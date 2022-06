Svezia, frasi hot dai cassonetti per non far gettare carte a terra

Dei cassonetti a Malmoe, in Svezia, riproducono frasi hot ogni volta che si butta un rifiuto al loro interno. Cosa si cela dietro questa iniziativa?

Camminando per Malmoe, in Svezia, è molto facile pensare di essere sedotti da una voce sexy che ti incita a “dargliene ancora”. Questo doppio senso, però, è riconducibile ad un cassonetto della spazzatura parlante.

In Svezia un cassonetto della spazzatura pronuncia frasi hot

Potrebbe sembrare surreale ma è l’iniziativa presa dalla città svedese, un po’ per rimuovere lo stigma del sesso, un po’ per invogliare con ironia le persone a non inquinare la città. Al momento sono due i sexy cassonetti nella città di Malmoe che, ogni volta che qualcuno butta al suo interno un rifiuto, pronunciano frasi tipo: “Hmmm, sì, dammene ancora…“, “Oooh sì, proprio lì“, “Ah, è stato pazzesco“, e cose del genere.

Qual è il vero obiettivo di ques’iniziativa?

La notizia arriva da Euronews ed è stata riportata da EuropaToday. Tramite quest’ultimo si apprende che l’obiettivo della campagna è quello di far parlare la gente di ciò che è veramente sporco, non la sessualità ma gettare i rifiuti per strada. Gli altoparlanti dei cassonetti hanno trovato largo impiego anche durante la pandemia di Coronavirus per ricordare di mantenere una certa distanza con le altre persone.