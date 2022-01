Visby (Svezia), 20 gen. (askanews) – Anche la Svezia, paese neutrale che non fa parte della Nato, ha mobilitato le sue forze armate da alcuni giorni per affettuare manovre in funzione di deterrente nel Mar Baltico, intorno alla sua isola di Gotland, che è in una posizione strategica, mentre la tensione fra Russia e Occidente sull’Ucraina sale sempre di più.