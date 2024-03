Svezia nella Nato, Blinken: "Cose buone arrivano a chi sa aspettare"

Washington, 7 mar. (askanews) - La Svezia è divenuta il 32esimo membro della Nato con la consegna dei documenti di adesione nel corso di una cerimonia a Washington. "Le cose buone arrivano a coloro che aspettano. Non c'è miglior esempio. Ma con la consegna di questo documento, fate che sia il pri...

Washington, 7 mar. (askanews) – La Svezia è divenuta il 32esimo membro della Nato con la consegna dei documenti di adesione nel corso di una cerimonia a Washington.

“Le cose buone arrivano a coloro che aspettano. Non c’è miglior esempio. Ma con la consegna di questo documento, fate che sia il primissimo a dare il benvenuto alla Svezia in quanto parte del Trattato di Washington e 32esimo membro dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico”, ha detto Blinken, accettando i documenti di adesione da parte del primo ministro svedese, in seguito alla ratifica degli altri 31 componenti dell’Alleanza.