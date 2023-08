Svezia: più di 50 persone ferite e oltre 100 arrestati durante festival eritreo

Stoccolma, 4 ago. (Adnkronos) – Più di 50 persone sono rimaste ferite e decine sono state arrestate a Stoccolma dopo che gli oppositori del governo eritreo hanno preso d'assalto un festival eritreo nella capitale. Circa 1.000 manifestanti antigovernativi che erano stati autorizzati a tenere una protesta nelle vicinanze hanno sfondato una barriera della polizia, abbattendo le tende del festival e incendiando stand e veicoli.

"Un altro raduno pubblico ha avuto luogo vicino al luogo del festival, durante il quale è scoppiata una violenta rivolta", ha detto la polizia, aggiungendo in un comunicato di aver arrestato "fra le 100 e le 200 persone". Le forze dell'ordine hanno dichiarato di aver anche aperto un'indagine per disordini violenti e incendi dolosi, nonché per ostruzione al lavoro della polizia e dei servizi di soccorso.