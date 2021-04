Sviene in diretta tv dopo aver annunciato lo stop di AstraZeneca in Danimarca

La direttrice dell'agenza del farmaco della Danimarca Tanja Erichsen è svenuta dopo aver annunciato lo stop al vaccino AstraZeneca nel paese.

Attimi di panico durante la diretta in cui veniva annunciato lo stop definitivo al vaccino AstraZeneca in Danimarca. La direttrice dell’agenzia danese del farmaco Tanja Erichsen è infatti svenuta poco dopo aver dato la notizia del blocco delle dosi, accasciandosi improvvisamente sul pavimento e venendo immediatamente soccorsa dal capo dell’Istituto superiore di sanità danese Soren Brostrom.

Stando a quanto riportato dalla stessa agenzia, la direttrice Erichsen starebbe meglio ma è stata portata ugualmente in ospedale per effettuare degli accertamenti.

▶ Scène insolite: au début d’une conférence de presse portant sur l’abandon d’AstraZeneca au #Danemark, la directrice de la pharmacovigilance à l’Agence danoise des médicaments Tanja Lund #Erichsen s’évanouit#LN24 pic.twitter.com/gCALL375Dk — LN24 (@LesNews24) April 14, 2021

Stop AstraZeneca in Danimarca, sviene la direttrice dell’agenzia del farmaco

Nel video che sta circolando in queste ore su internet si può vedere Brostrom parlare in merito alla sospensione definitiva del vaccino mentre Erichsen sviene alle sue spalle. Nei secondi successivi si vede poi la donna venire soccorsa dai presenti che hanno tentato di rianimarla prima dell’arrivo degli operatori sanitari.

La conferenza stampa era stata indetta per annunciare lo stop alla somminstrazione del vaccino AstraZeneca e la sospensione temporanea del vaccino Johnson & Johnson a seguito di alcuni rari casi di coaguli nel sangue che erano stati riscontrati a seguito delle vaccinazioni.

È di martedì 13 aprile infatti la notizia della sospensione delle vaccinazioni con Johnson & Johnson negli Stati Uniti, che che sei casi di trombosi – di cui uno purtroppo fatale -sono stati registrati su circa 7 milioni di inoculazioni effettuate.

La Danimarca è al momento il primo paese europeo a sospendere il vaccino Johnson & Johnson in attesa di ulteriori analisi che confermino gli eventuali rischi per la salute dei pazienti. In Italia, dove sono arrivate proprio ieri quasi 200mila dosi del vaccino, il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito la fiducia nel farmaco fino alle prossime dichiarazioni delle agenzie sanitarie: “Appena l’Ema e Stati Uniti ci daranno notizie definitive, prenderemo la strada migliore ma penso che anche questo vaccino dovrà essere utilizzato perché è importante”.