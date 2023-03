Svizzera, guida contromano e provoca un violento incidente: è in pericolo di vita

Svizzera, guida contromano e provoca un violento incidente: è in pericolo di...

L'impatto è avvenuto nel Canton Uri. Altre due persone sono in gravi condizioni.

Un incidente sull’autostrada A2, tra Göschenen e Wassen, nel Canton Uri, è stato provocato da un conducente che guidava contromano ed è in pericolo di vita. Altre due persone coinvolte si trovano in gravi condizioni.

La guida contromano ha provocato uno scontro frontale

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, un’automobile immatricolata nel Canton Uri si è immessa nella corsia sbagliata all’uscita dell’autostrada a Wassen, in direzione sud, e si è poi schiantata frontalmente contro un altro veicolo con targa bernese.

Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente; una di esse, come riferito dalla Polizia dal suo comunicato, sarebbe in condizioni gravissime.

Le autorità sono state avvertite qualche minuto prima dello schianto

Un portavoce ha raccontato a Keystone-ATS che le autorità sono state allertate poco prima dello scontro frontale, intorno alle 21.15 di domenica 26 marzo 2023, a causa del veicolo che circolava contromano. Qualche minuto dopo è stato segnalato il violento incidente.

L’A2 in direzione Lucerna è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore. Sul luogo sono accorsi i servizi di emergenza degli ospedali cantonali di Uri, Nidvaldo e Ticino, così come il Centro d’intervento del San Gottardo e una squadra della REGA.

