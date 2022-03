Svizzera, intera famiglia si lancia dal settimo piano: 4 morti

Un'intera famiglia composta da 5 persone si è lanciata dal settimo piano di un palazzo a Montreux.

Un’intera famiglia si è lanciata dal settimo piano di un palazzo a Montreux, cittadina vallese in Svizzera. Le vittime sono cinque persone. Solo uno di loro, un adolescente di 15 anni, è sopravvissuto al folle volo ed è ora ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.

A morire sono stati un uomo di 40 anni, sua moglie di 41, la sua gemella e una bambina di 8 anni che risulta essere la figlia della coppia. Il quindicenne attualmente ricoverato è invece il primogenito dei due coniugi. Secondo quanto ricostruito finora, la tragedia è avvenuta in data 24 marzo alle ore 7:00, a poca distanza dal casinò cittadino e dalle rive del lago.

Famiglia si lancia dal settimo piano: le ipotesi degli inquirenti

Secondo le ipotesi degli inquirenti, l’uomo avrebbe attuato un gesto di omicidio/suicidio. Poco prima della tragedia, i gendarmi avevano bussato alla porta di casa della famiglia per eseguire un mandato di fermo nei confronti dell’uomo, a causa di alcuni problemi di istruzione nei confronti di uno dei figli.

Non è stato possibile salvare le vittime

I gendarmi presenti hanno dichiarato di aver sentito qualcuno chiedere chi fosse alla porta.

Quando gli agenti si sono qualificati, ci sarebbe stato silenzio all’interno dell’abitazione. Mentre si allontanavano, un vicino avrebbe segnalato i corpi a terra esanimi dei cinque. Per le quattro vittime non è stato possibile fare nulla, mentre il ragazzino di 15 anni è stato portato in ospedale: la sua situazione sarebbe molto critica.