Svizzera, precipita aereo turistico: tre morti

Un terribile incidente aereo si è verificato in Svizzera. Tre persone sono morte dopo che il velivolo turistico su cui viaggiavano è precipitato in una zona montana vicino a Les Ponts-de-Martel. Le vittime sono il pilota e due passeggeri. sulle cause dell’incidente, che è avvenuto nel cantone di Neuchatel, è stata aperta un’indagine. L’aereo è precipitato in una zona boschiva difficile da raggiungere. La polizia ha spiegato che il velivolo era immatricolato in Svizzera e stava effettuando un volo turistico.

L’incidente aereo in Svizzera

Lo schianto si è verificato verso le 10.20 della mattinata di sabato 20 maggio. Sul caso stanno indagando le autorità svizzere e ci sono ancora poche informazioni. Il piccolo aereo turistico era partito dall’aeroporto di Chaux-de-Fonds e avrebbe dovuto effettuare un giro panoramico. L’incidente è avvenuto in una zona boschiva scoscesa e ripida e per i soccorritori non è stato facile raggiungere subito il luogo dello schianto. Alla fine il luogo dell’incidente è stato raggiunto dalla polizia svizzera e dai soccorsi. La zona è stata interdetta al pubblico per poter consentire alle autorità federali competenti per svolgere le indagini. Gli inquirenti hanno già aperto un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente.