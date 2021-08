Svizzera, sindaco di Lugano Marco Borradori colpito da un arresto cardiaco: condizioni critiche

Il sindaco di Lugano Marco Borradori è stato colpito da un arresto cardiaco e ricoverato in condizioni estremamente critiche in ospedale.

In Svizzera, il sindaco di Lugano, Marco Borradori, è stato ricoverato in ospedale in seguito a un improvviso arresto cardiaco. Le condizioni dell’uomo appaiono particolarmente critiche.

Nella tarda mattinata di martedì 10 agosto, intorno alle ore 12:00, il sindaco di Lugano Marco Borradori è stato colpito da un arresto cardiaco mentre stava praticando jogging nelle vicinanze di un campo sportivo situato a Vezia.

Dopo aver avvertito l’inaspettato malore, il primo cittadino di Lugano è stato soccorso da un ex operatore sociosanitarioche gli ha prestato la prima assistenza e gli ha praticato un massaggio cardiaco.

Successivamente, il 62enne Marco Borradori è stato trasferito presso il Cardiocentro, struttura ospedaliera di Lugano, e supportato da assistenza meccanica.

Lugano, sindaco Marco Borradori colpito da un arresto cardiaco: condizioni critiche

Al momento dell’arresto cardiaco, il sindaco di Lugano si stava allenando per prepararsi per la maratona di New York, prevista per il mese di novembre 2021, e per la StraLugano, in programma tra qualche settimana.

Marco Borradori, infatti, è un grande appassionato di corsa: lo sforzo fisico, tuttavia, ha sottoposto l’organismo del 62enne a uno stress eccessivo che ha favorito l’insorgere del malore e il relativo ricovero in ospedale.

All’arrivo presso il nosocomio luganese, le condizioni di salute del primo cittadino erano immediatamente apparse estremamente critiche. La notizia, quindi, ha sconvolto e scioccato l’intero comune svizzero del Canton Ticino.

Lugano, sindaco Marco Borradori colpito da un arresto cardiaco: la nota del Cardiocentro

A proposito delle condizioni di salute del sindaco Borradori, il Cardiocentro ha diramato una nota ufficiale volta a fungere da aggiornamento circa la situazione medica del 62enne, spiegando: “Malgrado la presa a carico immediata, le condizioni cliniche dell’onorevole Marco Borradori restano molto critiche e al momento la funzione cardiocircolatoria è totalmente dipendente da un sostegno meccanico extracorporeo. La prognosi permane quindi estremamente riservata”.

Lugano, sindaco Marco Borradori colpito da un arresto cardiaco: il cordoglio dei colleghi

Marco Borradori è stato colpito da un arresto cardiaco poco prima di un incontro al LAC in occasione del quale avrebbe dovuto presenziare alla giornata degli ambasciatori del Film Festival di Locarno.

Il presidente del LAC e collega del primo cittadino in Municipio, Roberto Badaracco, ha spiegato: “Avremmo dovuto tenere un discorso insieme. Evidentemente la sua presenza non sarà possibile – e ha aggiunto –. Siamo in attesa di avere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute”.

Allo stesso moto, il presidente dei Giovani Leghisti Stefano Tonini ha dichiarato: “Siamo tutti molto scossi. La notizia ci lascia senza parole. Marco è un amico, prego perché si riprenda al più presto e non vedo l’ora di riabbracciarlo”.