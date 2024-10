Svizzera: tre bambini di 5 anni accoltellati in un asilo a Zurigo

Zurigo, 1 ott. (Adnkronos) – Un uomo cinese ha aggredito e ferito diversi bambini con un'arma da taglio in un asilo nido di Zurigo. Sono rimasti feriti tre bambini di cinque anni, ha scritto in un comunicato su X la polizia municipale. Uno dei bambini è rimasto gravemente ferito nell'aggressione, gli altri due sono stati portati in ospedale con ferite moderate.