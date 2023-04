Tutta colpa di un anticiclone tutto sommato breve e passibile di brusche vulnerabilità, ecco perché già per oggi è attesa una svolta nel meteo con una “fase inaspettata sull’Italia” descritta dalle analisi del colonnello Mario Giuliacci. Ma cosa sta succedendo? Le previsioni sulla penisola parlano di un improvviso peggioramento delle condizioni generali, ecco cosa succede. Insomma, da quanto si apprende sui media che hanno ripreso l’analisi di Giuliacci il meteo sul paese sta cambiando rapidamente e sull’Italia è già in procinto di abbattersi una intensa perturbazione.

Giuliacci: “Fase inaspettata sull’Italia”

Secondo i modelli previsionali del meteo di Giuliacci in queste ore sta cambiando tutto. Di fatto e per qualche giorno dovremo dire addio “alle temperature miti e alle giornate di sole”. Cioè a quelle condizioni meteo che in particolare al centro-nord hanno determinato una Pasqua al caldo.

Calo termico diffuso e burrasche

Torna il maltempo con piogge e freddo e lo riporta il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci. La giornata cruciale che dava il segnale del mutamento è stata quella di ieri, 12 aprile. Ma cosa ci si aspetta? Innanzitutto valori termici inferiori alla norma, poi venti che potranno raggiungere intensità di burrasca e addirittura mari molto agitati. Oggi e è in atto un progressivo aumento della nuvolosità, con cieli coperti fin dal mattino al Nord e sull’alta Toscana.