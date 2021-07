Swappie lancia #RicondizioNation, con sport, musica e moda

Roma, 15 lug. (askanews) – Dalla carriera all’arte, dal lifestyle alle idee: tutto nella nostra vita è ricondizionato. E ora Swappie, l’azienda leader in Europa nel settore degli iPhone ricondizionati, lancia #RicondizioNation, una campagna che approfondisce il concetto di ricondizionato attraverso un progetto editoriale su tre temi: sport, musica e fashion.

Elena Garbujo, Country manager Italia di Swappie, spiega: “Abbiamo notato che in Italia c’è ancora molto scetticismo, c’è molta diffidenza verso ciò che è ricondizionato. Magari le persone si confondono, magari vanno a pensare che si tratti di un dispositivo semplicemente usato, magari qualcosa di non sicuro. Abbiamo deciso di raccontare come il mondo del ricondizionato vive non solo nel mondo della tecnologia, ma invece vive, esiste e si sviluppa in tutto quello che sono altri mondi o industrie totalmente differenti, come può essere quella della musica, del fashion o dello sport”.

Per questa campagna attraverso i social Swappie ha scelto collaboratori d’eccezione: Calciatori Brutti per lo sport, RDS Next per il fashion, Stash e i The Kolors per la musica. Il sito web ricondizionation.it raccoglierà tutte le attività, mentre attraverso l’hashtag #Ricondizionation le persone potranno raccontare come hanno ricondizionato qualcosa. “Calciatori brutti che è un canale in Italia per gli appassionati del calcio, che ci racconterà come non solo si può ricondizionare qualcosa, ma si può anche reinventarsi, andando a cambiare la propria carriera, oppure modificando il proprio stile di vita.

Invece grazie alla collaborazione con Rds Next, la radio digitale innovativa che si riferisce invece ad una audience un pochino più giovane, con i quali andremo ad esplorare anche il mondo di Tik Tok, canale che si è rivelato molto efficace per interagire con le nuove generazioni. Infine andremo a scoprire come il ricondizionato vive nel mondo della musica, grazie alla collaborazione con i The Colors, che ci raccontano come loro vivono il reinventarsi, il ricondizionare e riportare alla vita un grande classico, per renderlo una hit moderna ed attuale”.

La campagna è rivolta principalmente ai giovani, i più attenti al tema della sostenibilità. “La cosa più bella è vedere come le nuove generazioni non sono solo interessate a questi temi, ma li fanno propri, li sentono, e li sviluppano proprio come una propria responsabilità. Andando a parlare di musica, di moda, di sport, noi vogliamo partire da questi temi che tutti quanti sentiamo e andare a raccontare come invece sia semplice andare ad adottare uno stile di vita sostenibile, anche nel mondo della tecnologia.

Quanto sia facile attraverso l’utilizzo e la scelta di dispositivi ricondizionati, che sono sicuri, sono testati, sono funzionali e hanno un impatto positivo sull’ambiente”.