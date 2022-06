Swedengate, cos’è e perché crea polemica

In Svezia è normale far venire una persona a casa ma non condividere il pasto quando è ora di mangiare, lasciandola in un'altra stanza: è lo Swedengate.

Cos’è lo Swedengate

Si tratta di un fenomeno piuttosto comune in Svezia, diventato virale sui social negli ultimi giorni.

Gli svedesi, infatti, sono soliti andare in cucina a mangiare senza neanche invitare l’ospite a sedersi a tavola. Anzi, al malcapitato viene addirittura chiesto di attendere in un’altra stanza per non disturbare chi sta mangiando.

L’invito a casa senza pasto incluso è considerato normale in questo paese del Nord Europa, ma nel resto del mondo ha generato sconcerto e disappunto, tanto che l’hashtag #Swedengate (letteralmente “scandalo svedese”) è esploso su Twitter.

Le testimonianze dello Swedengate

Tutto è cominciato su Reddit, sul quale è diventato virale un forum nel quale si chiedeva quale fosse la cosa più strana che si abbia dovuto fare a casa di qualcuno per motivi culturali o religiosi. Tra le tante risposte, due riguardavano proprio la Svezia.

«Ricordo di essere andato a casa di un amico svedese e mentre stavamo giocando nella sua stanza, la loro madre ha detto che la cena era pronta. Quindi mi ha chiesto di ASPETTARE nella sua stanza mentre gli altri mangiavano. Allucinante».

E ancora:

“Una volta sono rimasto a dormire a casa di un amico. Quando ci siamo svegliati, mi ha detto che sarebbe andato al piano di sotto a fare una cosa. Dopo 15 minuti, sono sceso per vedere cosa c***o stava succedendo e l’ho trovato mentre faceva colazione. Mi vedono e mi dicono che hanno quasi finito. Ci penso ancora 25 anni dopo».

“Fare lo svedese”: il nuovo modo di dire

Come riportato da queste due testimonianze, sono diverse le persone che hanno vissuto esperienze del genere in Svezia. In Spagna addirittura, molti hanno messo in relazione le brutte esperienza di ospitalità svedese con il modo di dire “hacerse el sueco”, letteralmente “fare lo svedese“.

L’espressione si usa per indicare chi non ascolta o fa finta di non capire quello che dice un’altra persona. Un po’ come chi invita a casa qualcuno all’ora dei pasti e poi fa finta di non capire che anche l’invitato ha bisogno di mangiare.