Swiss Re: Sergio Ermotti si dimette da presidente

Zurigo, 29 mar. (Adnkronos) – Sergio Ermotti si dimette da presidente di Swiss Re, il riassicuratore svizzero. ''A seguito della nomina di Sergio P. Ermotti a nuovo Ceo di Ubs e alla luce dell'imminente Assemblea generale di Swiss Re del 12 aprile 2023, il Consiglio di amministrazione di Swiss Re ha deciso la seguente linea d'azione per condurre il processo di transizione -si legge in una nota di Swiss Re- Sergio P. Il Consiglio di amministrazione di Swiss Re ha nominato Jacques de Vaucleroy nuovo Vicepresidente e Lead Independent Director, a condizione che venga rieletto dagli azionisti come membro del Consiglio di amministrazione, con effetto dopo l'Assemblea generale''.

''Per concentrarsi pienamente sul suo ruolo in Ubs, Sergio P. Ermotti intende dimettersi dopo l'Assemblea generale e un breve periodo di transizione. Il Consiglio di amministrazione avvierà immediatamente la ricerca di un successore. Nel frattempo, Jacques de Vaucleroy presiederà il Consiglio di amministrazione fino all'elezione di un nuovo presidente da parte dell'Assemblea straordinaria degli azionisti. La FInma, l'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari, sostiene questo processo''.

Il presidente di Swiss Re, Sergio P. Ermotti, ha sottolineato che "In risposta a queste circostanze straordinarie, garantiremo i più alti standard di buon governo, nonché stabilità e continuità nella gestione di questa transizione. Sono convinto che le procedure ora proposte siano nel migliore interesse dei nostri azionisti e sono fiducioso che la transizione sotto la guida di Jacques de Vaucleroy sarà ben gestita. Swiss Re ha obiettivi strategici molto chiari ed è ben posizionata per raggiungere tutti i suoi obiettivi".

Renato Fassbind, attuale Vice Presidente, ha aggiunto: "A nome del Consiglio di Amministrazione vorrei ringraziare Sergio per il suo significativo contributo a Swiss Re e per la sua leadership dedicata come Presidente negli ultimi due anni. Siamo grati per il suo continuo sostegno durante il periodo di transizione e gli auguriamo il meglio per le nuove sfide e opportunità che ci attendono."