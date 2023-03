SXM Festival 2023: 5 artisti da non perdere

Sin dal suo debutto nel 2016, SXM ha mostrato di essere molto di più rispetto agli altri festival elettronici. Un'experience che va oltre l’aspetto musicale in quanto tale, e un'occasione unica per gli appassionati del genere per conoscere l'isola di Saint Martin | Sint Maarten. Escursioni, atti...

Sin dal suo debutto nel 2016, SXM ha mostrato di essere molto di più rispetto agli altri festival elettronici. Un’experience che va oltre l’aspetto musicale in quanto tale, e un’occasione unica per gli appassionati del genere per conoscere l‘isola di Saint Martin | Sint Maarten. Escursioni, attività sportive e gastronomia locale fanno da contorno al piatto principale del festival, in programma da mercoledì 8 a domenica 12 marzo 2023: 5 giorni e 5 notti a ritmo di house e techno, con oltre 40 acts di artisti provenienti dai quattro angoli del globo,

Musica e lifestyle, ma con un’attenzione anche al tema ambientale: fin dalla prima edizione gli organizzatori del Festival SXM hanno infatti cercato di sviluppare e mantenere un evento sostenibile. La plastica monouso è totalmente bandita, e la “No Trace Policy” garantisce che ogni location utilizzata di quest’isola paradisiaca venga accuratamente preparata e ripulita per lasciarla bella com’era.

Con un pubblico proveniente da 35 nazioni, SXM è un festival immersivo con palchi dislocati su tutto il perimetro dell’isola: da quelli in riva al mare al The Panorama Party, una festa sulla più alta vetta di Sint Maarten, con una vista a 360 gradi che permette di godere nel migliore dei modi il tramonto dei Caraibi. Per orientarsi tra la ricca programmazione, abbiamo selezionato – in rigoroso ordine alfabetico – 5 artisti da non perdere in questa sesta edizione.



Amémé

Produttore e DJ nato in Benin, ma attualmente residente a Brooklyn, Amémé è stato una delle grandi rivelazioni dello scorso anno, culminato con la sua esibizione a Coachella. Le sue produzioni sono una miscela di dance e deep house, con influenze afro: oltre a un interessante EP per Crosstown Rebels, nel 2022 ha collaborato con Jamie Jones, ed è presente un suo Remix nel doppio disco di Diplo. Non solo dischi: Amémé ha anche fondato il suo party concept, One Tribe, e un marchio di streetwear. Mixmag l’ha giustamente inserito nella lista dei 22 TOP Breakthrough DJs dello scorso anno.

Apollonia

Il trio di DJ composto da Dan Ghenacia, Dyed Soundorom e Shonky, celebra nel 2022 il decimo anno di attività: il loro album di debutto,Tour a Tour, pubblicato per la loro omonima etichetta nel 2014, è una collezione di hit senza tempo che risuonano ancora in tutte le dancefloor del globo. Nonostante si tratti di “veterani” della scena, i DJ set degli Apollonia sono caratterizzati da una selezione di musica house ricercata e sempre attuale: la data di SXM del trio transalpino fa parte del loro tour americano, che toccherà anche lo Space di Miami e un set “all night long” al The Williamsburg Hotel di New York.

Black Coffee

Negli ultimi due decenni, Black Coffee ha semplicemente abbattuto i confini musicali, portando il suo retaggio sudafricano in tutto il mondo con una miscela di house e percussioni africane tradizionali. Il 2022 è stato per Black Coffee un anno speciale: non solo per il Grammy vinto come come miglior album dance/elettronico, ma anche per avere coprodotto l’album di un mostro sacro come Drake. Dopo SXM, l’artista di Durban volerà a Philadelphia e Austin. In attesa di rivederlo a queste latitudini per la ventesima edizione del Caprices Festival, a Crans Montana in Svizzera.

Francesca Lombardo

Al sole dei Caraibi c’è anche un po’ di Italia: oltre a DJ Tennis e l’italocanadese Paolo Rocco, in lineup trova spazio anche la DJ e producer Francesca Lombardo. Londinese d’adozione, e figlia d’arte, Lombardo ha coltivato un sound tutto suo, attraverso una narrazione emotiva di paesaggi sonori sognanti, melodie emozionanti e ritmi ipnotici. Per l’artista questa sarà la terza apparizione a SXM, dopo le edizioni del 2016 e del 2017: un’occasione per ascoltare qualcuna delle sue splendide produzioni, come l’LP Life of Leaf, uscito nel 2019 per Echolette Records.

Ms Mada

Nata nelle Filippine ma cresciuta in Florida, Ms Mada è diventata un punto fermo della scena elettronica di Miami, nonché la prima DJ resident donna di una autentica istituzione come il Club Space. Contraddistinta da uno stile unico, sia nel mixaggio sia nei suoi outfit, Ms Mada nella sua decennale carriera si è esibita nei migliori club e festival nelle due Americhe: dall’Ultra al BPM (in Messico), passando per l’edizione newyorchese di Time Warp. Senza dimenticare il Closing party di Music On lo scorso anno a Ibiza, in compagnia di Marco Carola, Loco Dice e Richy Ahmed.

