Sydney, l'omaggio alle vittime della strage a Bondi Beach

Sidney, 16 dic. (askanews) – Davanti al Bondi Pavilion di Sidney, a pochi passi dall’oceano, cittadini e familiari si sono riuniti per ricordare le vittime della sparatoria avvenuta durante una festa ebraica. Fiori, candele e messaggi coprono il memoriale improvvisato, accanto alle bandiere australiana e israeliana. La spiaggia, luogo simbolo della vita pubblica di Sydney, è diventata per una sera spazio di raccoglimento e silenzio.

Le autorità australiane hanno definito l’attacco un atto di terrorismo antisemita.

Le vittime sono quindici, in quella che è considerata la peggiore sparatoria di massa nel Paese da decenni.