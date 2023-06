Sylos Labini: Città Identitarie raccontano la provincia e l'Italia

Milano, 28 giu. (askanews) – “I Festival delle Città Identitare, quest’estate, toccheranno tre città che sono Potenza, sono Trino nella provincia di Vercelli e Loano nella provincia di Savona. Tre piccoli borghi di provincia, anche se Potenza è una città un po’ più grande, però che nascondono delle storie incredibili, dei personaggi, dei monumenti, dei pezzi di Made in Italy che il mondo ci invidia. Questi festival nascono con l’intento proprio di raccontare la nostra unicità, di raccontare i simboli identitari della provincia italiana, che poi è il tessuto e lo scheletro del nostro bellissimo stivale”. Così Edoardo Silos Labini, ideatore e direttore artistico dei Festival delle Città Identitarie, ha presentato l’edizione 2023. Si tratta di eventi nati per far conoscere i simboli culturali, storici e artistici delle nostre città di provincia attraverso il teatro, la musica, i libri e le persone che le hanno rese grandi.