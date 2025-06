Symbola, Ghizzi (Gruppo Tea): la sfida è mettere a rete le imprese

Mantova 12 giu. (askanews) – “Siamo molto lieti di avere gli amici di Symbola per il terzo anno consecutivo a Mantova: il Seminario Estivo è l’evento più importante della Fondazione, soprattutto in questo momento in cui i venti contrari alla transizione ecologica e soprattutto alla grande trasformazione che dovremmo affrontare nei prossimi anni ci rende ancora più consapevoli ma anche responsabili di comunicare alle aziende e metterle a rete con coesione e competizione per trasformare il nostro Paese e l’Europa tutta”.

Lo ha detto Massimiliano Ghizzi, presidente del Gruppo Tea, intervistato da askanews a Mantova alla giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.