Synergie Group, parte da Milano il nuovo "Job Tour"

Milano, 10 dic. (askanews) – Parte da Milano un progetto che punta a rivoluzionare il modo di fare recruiting in Italia. È il Job Tour di Synergie, con un van completamente elettrico che nei prossimi due anni viaggerà attraverso la Penisola per portare servizi di orientamento e selezione direttamente nei luoghi più frequentati dalle persone.

La prima suggestiva tappa è Piazza Tre Torri a Milano dove il mezzo è stato presentato ufficialmente alla presenza del Presidente e CEO di Synergie Group, Victorien Vaney, che sottolinea l’importanza e il valore del mercato italiano per l’azienda, secondo solo a quello francese. A bordo del van, tecnologia e capitale umano si incontrano: strumenti digitali avanzati e sistemi di intelligenza artificiale supporteranno recruiter e candidati, rendendo più efficienti i processi di incontro tra domanda e offerta.

Marco Valsecchi, Amministratore Delegato Synergie Italia, ha dichiarato: “Questo progetto per noi è importantissimo perché, in un mondo in cui l’intelligenza artificiale e la digital economy diventano sempre più protagoniste, è importante essere vicino ai nostri candidati ed alle persone. Con questa iniziativa vogliamo essere partner HR di prossimità nei territori andando verso i candidati”.

L’iniziativa incarna la volontà del gruppo di investire in soluzioni moderne e sostenibili, capaci di facilitare l’accesso al lavoro e rafforzare la presenza dell’azienda nei territori.

“Questo progetto durerà due anni e toccherà tutte le nostre filiali che, in Italia, sono quasi duecento” – afferma Marco Valsecchi – “Ogni giorno mettiamo al lavoro circa 25.000 persone, vogliamo coinvolgere più candidati possibili e offrire sempre di più i nostri servizi per fare in modo che il mercato del lavoro diventi sempre più florido e inclusivo”.

L’obiettivo è quello di avvicinare le opportunità professionali alle comunità locali, portando il lavoro dove sono le persone.

“Il nostro obiettivo è molto ambizioso e speriamo di interessare sempre più persone. Vogliamo, di conseguenza, aumentare il numero di persone messe al lavoro quotidianamente”, ha infine concluso Valsecchi.

Dopo Milano, il Synergie Job tour prosegue con un percorso che toccherà tutte le regioni italiane andando incontro a chi è alla ricerca di nuove possibilità professionali.