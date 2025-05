T.E.H.R, 9° edizione di Thematic Exhibition on Human Rights

Roma, 21 mag. (askanews) – Ritorna T.E.H.R, il Festival diretto da Isabel Russinova,che parla di diritti umani attraverso le arti,con uno Speciale dedicato all’Afghanistan con focus su cultura e femminile con protagonista la scrittrice e regista Zainab Entezar. La felice collaborazione di T.E.H.R con La rete del Caffe Sospeso, la rete internazionale di mutuo soccorso che dà voce a chi non ne ha, partita dal Festival dei Diritti umani di Napoli, ha portato T.E.H.R, nelle ultime annualità, ad aprirsi in diverse finestre nel corso dell’anno per ospitare personalità internazionali e le loro storie di diritti violati e quest’anno Il 22, 23 e 24 maggio permetterà di conoscere la vita, i film e i libri di una delle più interessanti scrittrici, intelettuali e cineaste afghane Zainab Entezar, ora riparata in esilio perchè perseguitata dai talebani, dopo il loro ritorno al potere dal 15 agosto 2021.

“A noi non è permesso ridere, mostrare il viso, parlare in pubblico, studiare, la nostra vita ora è peggio della prigione, almeno si può ridere, leggere, studiare…” cosi la Entezar che nei giorni dedicati a lei,il 22 maggio presso la Galleria dei Miracoli ( via del Corso 528)la conversazione con Laura Iucci (Head of Private Sector Partnership UNHCR Italia( Agenzia ONU per i rifugiati), il 23 alle ore 17.30,presenterà il suo libro Fuorchè il Silenzio alla Casa Internazionale delle Donne con la giornalista Angela Caponnetto eil 24 alle ore 10.30 con la giornalista Giorgia Pietropaoli presso l’Aula Polifunzionale ( via Riano) a chiudere la tappa romana sarà l’evento presso il Centro Socio Culturale Ararat ( Largo Dino Frisulio ) il 24 maggio alle ore 17.30. ” La partecipazione di Zainab Entezar allo Speciale T.E.H.R che quest’anno ha come sottotitolo Eleuteria( dal greco) Libertà,è una seria opportunità di conoscenza volta alla difesa della libertà e della democrazia aspetti essenziali per la dignità umana”cosi Isabel Russinova.

Il Festival T.E.H.R è presentato da Fondazione Mira ets e annovera tra i tanti partner le Università I.A.R.( Istituto Armando Curcio) UNINT( Università dehli studi internazionali di Roma), UniversitàRoma3, La Rete NOBAVAGLIO, Stati generali delle donne, Armando Cucio Editore, Indiecinema.