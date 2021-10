Tabaccaio Frosinone, arriva il sostegno del consigliere Joe Formaggio: “Sto con lui”

A seguito dello scoppio del caso del tabaccaio di Frosinone è arrivato il sostegno del consigliere veneto Joe Formaggio.

La vicenda del tabaccaio di Frosinone che ha sparato al ladro per “eccesso di legittima difesa” è diventata nel giro di poche ore un caso che ha fatto discutere non poco l’opinione pubblica. Ora ad intervenire a sostegno dell’uomo è il Consigliere veneto ed ex sindaco di Albettone (Padova) Joe Formaggio che, sentito da Adnkronos, ha dato il suo pieno appoggio: “Il tabaccaio ha fatto benissimo”, ha affermato senza alcuna esitazione.

Tabaccaio Frosinone Joe Formaggio, “Chiamerò oggi stesso i deputati Fdi”

Il Consigliere proprio per dare pieno sostegno al tabaccaio ha anticipato che provvederà a chiamare i deputati di Fratelli d’Italia della Regione Lazio al fine da dare supporto alla famiglia dell’uomo. Del resto non è la prima volta che Joe Formaggio sostiene questo tipo di causa. I più attenti ricorderanno che fu proprio lui a lanciare la campagna “Io sto con Stacchio”. A questo proposito ha affermato: “Come ho detto per il caso Stacchio, non mi interessa niente del bandito, morto sul lavoro.

Io sto con Fiorelli”.

Tabaccaio Frosinone Joe Formaggio, “Se qualcuno mi puntasse la pistola gli sparerei”

Il consigliere Joe Formaggio ha proseguito affermando che al posto del tabaccaio avrebbe fatto la stessa cosa: “Se io sentissi dei rumori nella mia abitazione, prenderei un’arma e farei il giro di casa […] se qualcuno mi puntasse la pistola addosso, come il tabaccaio io gli sparerei perché devo proteggere la mia famiglia”.

Tabaccaio Frosinone Joe Formaggio, “La sua è stata legittima difesa”

Infine Joe Formaggio ha ribadito ancora una volta come quella del tabaccaio è stata legittima difesa. “Siamo in Italia e va fatto il processo”, ha poi aggiunto: “Come avvenuto per Stacchio e Walter Onichini, a cui ho fatto visita in carcere e per il quale chiederemo la grazia, è mio dovere occuparmi del tabaccaio di Frosinone e della sua famiglia. Un ladro che si intrufola nelle case altrui non merita infatti l’interesse di Joe Formaggio”.