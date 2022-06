Tabaccaio ruba Gratta e vinci a Napoli: condannato a 5 anni di carcere

Gaetano Scutellaro condannato a 5 anni: il tabaccaio rubò un "Gratta e Vinci" ad una signora a Napoli. L'avvocato ha intenzione di fare ricorso.

Il tabaccaio che rubò un “Gratta e Vinci” da 500mila euro lo scorso settembre a Napoli è stato condannato a 5 anni di carcere.

Tabaccaio-ladro condannato a 5 anni di carcere

Gaetano Scutellaro, il tabaccaio di 58 anni che rubò un “Gratta e Vinci“ vincente da 500mila euro a una 69enne, nella tabaccheria di via Materdei, a Napoli, lo scorso 2 settembre 2021, è stato condannato a cinque anni di carcere e al pagamento di una multa da 3.200 euro dalla Procura di Napoli.

La sentenza è arrivata oggi, giovedì 30 giugno, al termine di un processo con rito abbreviato. Secondo la valutazione del pm, il comportamento di Scutellaro è stato caratterizzato da «consapevolezza, spregiudicatezza e da mancanza di una qualunque forma di pentimento». Secondo il magistrato, infatti, l’imputato avrebbe portato avanti «[…] un diabolico disegno criminoso volto ad assicurarsi il profitto del delitto».

Il tentativo di estersione e la possibilità di ricorso

All’imputato gli inquirenti hanno anche contestato il tentativo di estorsione, relativa alla richiesta di ritirare la denuncia formulata al nipote della vittima.

L’avvocato di Scutellaro ha già annunciato il ricorso in appello. Oggi, al termine della sua arringa, ha chiesto per il suo assistito l’assoluzione per il reato di tentata estorsione e l’esclusione dell’aggravante per il furto, facendo leva sul vizio paziale di incapacità di intendere e volere.