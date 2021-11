Tabacci: "Cfi modello di riferimento, in legge Marcora forza della modernità"

Roma, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) – "Nella legge Marcora c’è la forza della modernità. Non è con la passiva accettazione dei processi in atto che usciremo dalla crisi. Serve un’etica della responsabilità, servono strumenti e istituti che la sostengono". Lo ha detto Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, intervenendo all'evento '35 anni di Cfi – Il lavoro al centro dell'impresa', in corso a Roma.

"Cfi mette insieme l’idea della cooperazione. E’ un modello di riferimento, in questo periodo è l’occasione per fare un grande salto di qualità", ha concluso Tabacci.