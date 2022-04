Tabacco: Gallinella (M5S): "Rinnovo firma Mipaaf-Philip Morris Italia impegno non comune nel settore"

Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) – "Il rinnovo dell’accordo finalizzato a rafforzare e a rendere sostenibile la filiera del tabacco italiano è una bellissima notizia”. Così Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura della Camera, commenta con Adnkronos/Labitalia il rinnovo dell'intesa tra il Mipaaf e Philip Morris Italia.

"Un impegno di 100 milioni di euro per il 2022 – prosegue Gallinella – non è per nulla comune nel settore e sono certo che tranquillizzerà i nostri produttori garantendo continuità, competitività e ricadute positive dal punto di vista occupazionale. Tra l’altro l’accordo, che promuove soluzioni orientate alla sostenibilità e allo sviluppo di un’agricoltura 4.0, rappresenta un’opportunità per i giovani agricoltori italiani”.